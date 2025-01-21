Kingshit 圖標

Kingshit 價格 (KINGSHIT)

USD

Kingshit (KINGSHIT) 實時價格圖表

$52.6
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-12.40%(1D)

今天 Kingshit (KINGSHIT) 的價格

今天 Kingshit (KINGSHIT) 的實時價格爲 52.48 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KINGSHIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kingshit 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 843.42 USD
- Kingshit 當天價格變化爲 -12.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Kingshit (KINGSHIT) 價格表現 USD

今天內，Kingshit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.57433449227613
在過去30天內，Kingshit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.8370150400
在過去60天內，Kingshit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -25.8559461120
在過去90天內，Kingshit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -42.6890433515167

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -7.57433449227613-12.61%
30天$ -10.8370150400-20.64%
60天$ -25.8559461120-49.26%
90天$ -42.6890433515167-44.85%

Kingshit (KINGSHIT) 價格分析

Kingshit 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 51.49
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$ 60.05
$ 60.05$ 60.05

$ 1,999.56
$ 1,999.56$ 1,999.56

-0.15%

-12.61%

-16.99%

Kingshit (KINGSHIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 843.42
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0.00
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什麼是Kingshit (KINGSHIT)

2,222 badass ducks waddling the Avalanche blockchain. Illustrated by artist @ScribbleWarl0ck. Kingshit is a 404-style token, which functions both as a token and an NFT collection.

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Kingshit (KINGSHIT) 資源

官網

大家還在問：關於 Kingshit (KINGSHIT) 的其他問題

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KINGSHIT 兌換爲當地貨幣

1 KINGSHIT 兌換 AUD
A$83.968
1 KINGSHIT 兌換 GBP
42.5088
1 KINGSHIT 兌換 EUR
50.3808
1 KINGSHIT 兌換 USD
$52.48
1 KINGSHIT 兌換 MYR
RM234.5856
1 KINGSHIT 兌換 TRY
1,869.3376
1 KINGSHIT 兌換 JPY
¥8,177.9584
1 KINGSHIT 兌換 RUB
5,248
1 KINGSHIT 兌換 INR
4,541.6192
1 KINGSHIT 兌換 IDR
Rp860,327.7312
1 KINGSHIT 兌換 PHP
3,066.9312
1 KINGSHIT 兌換 EGP
￡E.2,637.6448
1 KINGSHIT 兌換 BRL
R$316.4544
1 KINGSHIT 兌換 CAD
C$75.5712
1 KINGSHIT 兌換 BDT
6,398.8864
1 KINGSHIT 兌換 NGN
81,490.4192
1 KINGSHIT 兌換 UAH
2,216.2304
1 KINGSHIT 兌換 VES
Bs2,833.92
1 KINGSHIT 兌換 PKR
Rs14,634.5728
1 KINGSHIT 兌換 KZT
27,840.64
1 KINGSHIT 兌換 THB
฿1,788.5184
1 KINGSHIT 兌換 TWD
NT$1,718.1952
1 KINGSHIT 兌換 CHF
Fr47.232
1 KINGSHIT 兌換 HKD
HK$408.2944
1 KINGSHIT 兌換 MAD
.د.م525.8496