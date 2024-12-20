KingdomX 圖標

KingdomX 價格 (KT)

USD

KingdomX (KT) 實時價格圖表

$0.00108514
$0.00108514$0.00108514
+2.30%(1D)

今天 KingdomX (KT) 的價格

今天 KingdomX (KT) 的實時價格爲 0.0010872 USD。目前其市值爲 $ 336.92K USD。KT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KingdomX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 212.76K USD
- KingdomX 當天價格變化爲 +2.50%
- 其循環供應量爲 309.39M USD

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KingdomX (KT) 價格表現 USD

今天內，KingdomX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，KingdomX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001321699
在過去60天內，KingdomX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001612271
在過去90天內，KingdomX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001852580733185307

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.50%
30天$ -0.0001321699-12.15%
60天$ -0.0001612271-14.82%
90天$ -0.0001852580733185307-14.55%

KingdomX (KT) 價格分析

KingdomX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00104331
$ 0.00104331$ 0.00104331

$ 0.00109764
$ 0.00109764$ 0.00109764

$ 0.072587
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+0.55%

+2.50%

-3.44%

KingdomX (KT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 336.92K
$ 336.92K$ 336.92K

$ 212.76K
$ 212.76K$ 212.76K

309.39M
309.39M 309.39M

什麼是KingdomX (KT)

KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride.

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KingdomX (KT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 KingdomX (KT) 的其他問題

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KT 兌換爲當地貨幣

1 KT 兌換 AUD
A$0.001728648
1 KT 兌換 GBP
0.000858888
1 KT 兌換 EUR
0.001043712
1 KT 兌換 USD
$0.0010872
1 KT 兌換 MYR
RM0.0048924
1 KT 兌換 TRY
0.038149848
1 KT 兌換 JPY
¥0.17139708
1 KT 兌換 RUB
0.1130688
1 KT 兌換 INR
0.09252072
1 KT 兌換 IDR
Rp17.822947968
1 KT 兌換 PHP
0.064231776
1 KT 兌換 EGP
￡E.0.055360224
1 KT 兌換 BRL
R$0.006675408
1 KT 兌換 CAD
C$0.001554696
1 KT 兌換 BDT
0.129931272
1 KT 兌換 NGN
1.688193288
1 KT 兌換 UAH
0.045640656
1 KT 兌換 VES
Bs0.05436
1 KT 兌換 PKR
Rs0.302578632
1 KT 兌換 KZT
0.57039948
1 KT 兌換 THB
฿0.03761712
1 KT 兌換 TWD
NT$0.03549708
1 KT 兌換 CHF
Fr0.000967608
1 KT 兌換 HKD
HK$0.008447544
1 KT 兌換 MAD
.د.م0.010904616