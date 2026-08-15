KingdomStarter 今日價格

KingdomStarter (KDG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 KDG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KDG。

KingdomStarter 目前市值在 $ 15,169.95 排名第 #-，流通供應量為 701.10M KDG。過去 24 小時內，KDG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.193677，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KDG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.99%。過去一天，總交易量達到 --。

KingdomStarter（KDG）市場資訊

市值 $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K 流通量 701.10M 701.10M 701.10M 總供應量 951,000,965.0 951,000,965.0 951,000,965.0

KingdomStarter 的目前市值為 $ 15.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KDG 的流通量為 701.10M，總供應量是 951000965.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.79K。