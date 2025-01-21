King of Evolution 圖標

King of Evolution 價格 (KOE)

USD

King of Evolution (KOE) 實時價格圖表

$0.00866141
$0.00866141$0.00866141
-1.80%(1D)

今天 King of Evolution (KOE) 的價格

今天 King of Evolution (KOE) 的實時價格爲 0.00894086 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KOE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
King of Evolution 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 139.80K USD
- King of Evolution 當天價格變化爲 +1.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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King of Evolution (KOE) 價格表現 USD

今天內，King of Evolution 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00011483
在過去30天內，King of Evolution 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0029902697
在過去60天內，King of Evolution 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0045416341
在過去90天內，King of Evolution 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.019684875083940864

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00011483+1.30%
30天$ -0.0029902697-33.44%
60天$ -0.0045416341-50.79%
90天$ -0.019684875083940864-68.76%

King of Evolution (KOE) 價格分析

King of Evolution 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00848274
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$ 0.010039
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$ 0.130588
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+2.81%

+1.30%

-25.43%

King of Evolution (KOE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 139.80K
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什麼是King of Evolution (KOE)

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King of Evolution (KOE) 資源

官網

大家還在問：關於 King of Evolution (KOE) 的其他問題

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KOE 兌換爲當地貨幣

1 KOE 兌換 AUD
A$0.014305376
1 KOE 兌換 GBP
0.0072420966
1 KOE 兌換 EUR
0.0085832256
1 KOE 兌換 USD
$0.00894086
1 KOE 兌換 MYR
RM0.0399656442
1 KOE 兌換 TRY
0.3184734332
1 KOE 兌換 JPY
¥1.3932542138
1 KOE 兌換 RUB
0.894086
1 KOE 兌換 INR
0.7737420244
1 KOE 兌換 IDR
Rp146.5714519584
1 KOE 兌換 PHP
0.5225038584
1 KOE 兌換 EGP
￡E.0.4493676236
1 KOE 兌換 BRL
R$0.0539133858
1 KOE 兌換 CAD
C$0.0128748384
1 KOE 兌換 BDT
1.0901590598
1 KOE 兌換 NGN
13.8832779994
1 KOE 兌換 UAH
0.3775725178
1 KOE 兌換 VES
Bs0.48280644
1 KOE 兌換 PKR
Rs2.4932482196
1 KOE 兌換 KZT
4.74312623
1 KOE 兌換 THB
฿0.3047045088
1 KOE 兌換 TWD
NT$0.2927237564
1 KOE 兌換 CHF
Fr0.008046774
1 KOE 兌換 HKD
HK$0.0695598908
1 KOE 兌換 MAD
.د.م0.0895874172