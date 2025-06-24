今天 King Kovu (LAZY) 的價格

今天 King Kovu (LAZY) 的實時價格爲 0.0157791 USD。目前其市值爲 $ 158.47K USD。LAZY 兌換 USD 的價格爲實時更新。

King Kovu 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 -- USD

- King Kovu 當天價格變化爲 +16.83%

- 其循環供應量爲 10.04M USD

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