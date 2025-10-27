Kinetiq Staked HYPE（KHYPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 46.37 24H最低價 $ 49.28 24H最高價 歷史最高 $ 59.44 最低價 $ 29.77 漲跌幅（1H） -0.25% 漲跌幅（1D） -0.78% 漲跌幅（7D） +20.49%

Kinetiq Staked HYPE（KHYPE）目前實時價格為 $47.24。過去 24 小時內，KHYPE 的交易價格在 $ 46.37 至 $ 49.28 之間波動，市場活躍度顯著。KHYPE 的歷史最高價為 $ 59.44，歷史最低價為 $ 29.77。

從短期表現來看，KHYPE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.25%，過去 24 小時內變動為 -0.78%，過去 7 天內累計變動為 +20.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kinetiq Staked HYPE（KHYPE）市場資訊

市值 $ 1.72B 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.72B 流通量 36.29M 總供應量 36,285,229.36428235

Kinetiq Staked HYPE 的目前市值為 $ 1.72B, 它過去 24 小時的交易量為 --。KHYPE 的流通量為 36.29M，總供應量是 36285229.36428235，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.72B。