Kinetiq Markets HYPE 今日價格

Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) 今日實時價格為 $ 57,45，過去 24 小時內變化了 0,58%。目前 KMHYPE 兌 USD 的匯率為 $ 57,45 每 KMHYPE。

Kinetiq Markets HYPE 目前市值在 $ 33.951.765 排名第 #-，流通供應量為 591,03K KMHYPE。過去 24 小時內，KMHYPE 的交易價格在 $ 56,55（低點）和 $ 57,77（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 77,71，而歷史最低價為 $ 20,85。

短期表現方面，KMHYPE 在過去一小時內波動了 +%0,01，過去7 天內波動了 +%4,47。過去一天，總交易量達到 $ 13,04。

Kinetiq Markets HYPE（KMHYPE）市場資訊

市值 $ 33,95M$ 33,95M $ 33,95M 成交量（24H） $ 13,04$ 13,04 $ 13,04 完全稀釋市值 $ 33,95M$ 33,95M $ 33,95M 流通量 591,03K 591,03K 591,03K 總供應量 591.025,8302550606 591.025,8302550606 591.025,8302550606

Kinetiq Markets HYPE 的目前市值為 $ 33,95M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13,04。KMHYPE 的流通量為 591,03K，總供應量是 591025.8302550606，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33,95M。