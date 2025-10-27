Kinetiq Earn Vault（VKHYPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 46.76 $ 46.76 $ 46.76 24H最低價 $ 49.53 $ 49.53 $ 49.53 24H最高價 24H最低價 $ 46.76$ 46.76 $ 46.76 24H最高價 $ 49.53$ 49.53 $ 49.53 歷史最高 $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 最低價 $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 漲跌幅（1H） -0.58% 漲跌幅（1D） -0.61% 漲跌幅（7D） +22.19% 漲跌幅（7D） +22.19%

Kinetiq Earn Vault（VKHYPE）目前實時價格為 $47.43。過去 24 小時內，VKHYPE 的交易價格在 $ 46.76 至 $ 49.53 之間波動，市場活躍度顯著。VKHYPE 的歷史最高價為 $ 51.63，歷史最低價為 $ 29.62。

從短期表現來看，VKHYPE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.58%，過去 24 小時內變動為 -0.61%，過去 7 天內累計變動為 +22.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kinetiq Earn Vault（VKHYPE）市場資訊

市值 $ 435.81M$ 435.81M $ 435.81M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 435.82M$ 435.82M $ 435.82M 流通量 9.14M 9.14M 9.14M 總供應量 9,139,500.323383072 9,139,500.323383072 9,139,500.323383072

Kinetiq Earn Vault 的目前市值為 $ 435.81M, 它過去 24 小時的交易量為 --。VKHYPE 的流通量為 9.14M，總供應量是 9139500.323383072，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 435.82M。