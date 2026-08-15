Kinetiq 今日價格

Kinetiq (KNTQ) 今日實時價格為 $ 0.120569，過去 24 小時內變化了 4.57%。目前 KNTQ 兌 USD 的匯率為 $ 0.120569 每 KNTQ。

Kinetiq 目前市值在 $ 33,816,602 排名第 #-，流通供應量為 280.48M KNTQ。過去 24 小時內，KNTQ 的交易價格在 $ 0.114588（低點）和 $ 0.120604（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.376888，而歷史最低價為 $ 0.03578417。

短期表現方面，KNTQ 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +23.39%。過去一天，總交易量達到 $ 1.14M。

Kinetiq（KNTQ）市場資訊

市值 $ 33.82M$ 33.82M $ 33.82M 成交量（24H） $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 完全稀釋市值 $ 120.57M$ 120.57M $ 120.57M 流通量 280.48M 280.48M 280.48M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kinetiq 的目前市值為 $ 33.82M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.14M。KNTQ 的流通量為 280.48M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 120.57M。