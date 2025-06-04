Kine Protocol 圖標

Kine Protocol 價格 (KINE)

USD

Kine Protocol (KINE) 實時價格圖表

$0.00215597
$0.00215597$0.00215597
-62.80%(1D)

今天 Kine Protocol (KINE) 的價格

今天 Kine Protocol (KINE) 的實時價格爲 0.00215597 USD。目前其市值爲 $ 43.58K USD。KINE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kine Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Kine Protocol 當天價格變化爲 -62.83%
- 其循環供應量爲 20.21M USD

在獲取 MEXC 上從 KINE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 KINE 價格信息的首選平台。

Kine Protocol (KINE) 價格表現 USD

今天內，Kine Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003644926311156523
在過去30天內，Kine Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004008105
在過去60天內，Kine Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006183684
在過去90天內，Kine Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002009535676621755

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.003644926311156523-62.83%
30天$ -0.0004008105-18.59%
60天$ -0.0006183684-28.68%
90天$ -0.002009535676621755-48.24%

Kine Protocol (KINE) 價格分析

Kine Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0020857
$ 0.0020857$ 0.0020857

$ 0.00782238
$ 0.00782238$ 0.00782238

$ 6.87
$ 6.87$ 6.87

+3.04%

-62.83%

-3.94%

Kine Protocol (KINE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 43.58K
$ 43.58K$ 43.58K

--
----

20.21M
20.21M 20.21M

什麼是Kine Protocol (KINE)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Kine Protocol (KINE) 資源

官網

大家還在問：關於 Kine Protocol (KINE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

KINE 兌換爲當地貨幣

1 KINE 兌換 VND
56.73435055
1 KINE 兌換 AUD
A$0.0033201938
1 KINE 兌換 GBP
0.0015738581
1 KINE 兌換 EUR
0.0018756939
1 KINE 兌換 USD
$0.00215597
1 KINE 兌換 MYR
RM0.0091413128
1 KINE 兌換 TRY
0.0843631061
1 KINE 兌換 JPY
¥0.3102009636
1 KINE 兌換 RUB
0.1702569509
1 KINE 兌換 INR
0.1847881887
1 KINE 兌換 IDR
Rp35.3437648368
1 KINE 兌換 KRW
2.9696546377
1 KINE 兌換 PHP
0.120087529
1 KINE 兌換 EGP
￡E.0.1070654702
1 KINE 兌換 BRL
R$0.0121381111
1 KINE 兌換 CAD
C$0.0029536789
1 KINE 兌換 BDT
0.2635457728
1 KINE 兌換 NGN
3.4113266519
1 KINE 兌換 UAH
0.0895805535
1 KINE 兌換 VES
Bs0.20697312
1 KINE 兌換 PKR
Rs0.6064528013
1 KINE 兌換 KZT
1.1044818713
1 KINE 兌換 THB
฿0.0703493011
1 KINE 兌換 TWD
NT$0.0646791
1 KINE 兌換 AED
د.إ0.0079124099
1 KINE 兌換 CHF
Fr0.0017678954
1 KINE 兌換 HKD
HK$0.0169028048
1 KINE 兌換 MAD
.د.م0.0198133643
1 KINE 兌換 MXN
$0.0415024225