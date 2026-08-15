KindSoul 今日價格

KindSoul (KNS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.35%。目前 KNS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KNS。

KindSoul 目前市值在 $ 644,608 排名第 #-，流通供應量為 932.13M KNS。過去 24 小時內，KNS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00251369，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KNS 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 -9.63%。過去一天，總交易量達到 $ 1.87K。

KindSoul（KNS）市場資訊

市值 $ 644.61K$ 644.61K $ 644.61K 成交量（24H） $ 1.87K$ 1.87K $ 1.87K 完全稀釋市值 $ 668.48K$ 668.48K $ 668.48K 流通量 932.13M 932.13M 932.13M 總供應量 994,967,525.812192 994,967,525.812192 994,967,525.812192

KindSoul 的目前市值為 $ 644.61K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.87K。KNS 的流通量為 932.13M，總供應量是 994967525.812192，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 668.48K。