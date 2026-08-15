Kindred Labs 今日價格

Kindred Labs (KIN) 今日實時價格為 $ 0.00220608，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 KIN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00220608 每 KIN。

Kindred Labs 目前市值在 $ 324,705 排名第 #-，流通供應量為 147.19M KIN。過去 24 小時內，KIN 的交易價格在 $ 0.00220604（低點）和 $ 0.00228652（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.11089，而歷史最低價為 $ 0.0018311。

短期表現方面，KIN 在過去一小時內波動了 -1.07%，過去7 天內波動了 +7.24%。過去一天，總交易量達到 $ 5.70K。

Kindred Labs（KIN）市場資訊

市值 $ 324.71K$ 324.71K $ 324.71K 成交量（24H） $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K 完全稀釋市值 $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M 流通量 147.19M 147.19M 147.19M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kindred Labs 的目前市值為 $ 324.71K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.70K。KIN 的流通量為 147.19M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.21M。