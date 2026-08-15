Kindra by virtuals 今日價格

Kindra by virtuals (KINDRA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.31%。目前 KINDRA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KINDRA。

Kindra by virtuals 目前市值在 $ 174,569 排名第 #-，流通供應量為 1.00B KINDRA。過去 24 小時內，KINDRA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KINDRA 在過去一小時內波動了 -2.51%，過去7 天內波動了 +10.65%。過去一天，總交易量達到 $ 1.00K。

Kindra by virtuals（KINDRA）市場資訊

市值 $ 174.57K$ 174.57K $ 174.57K 成交量（24H） $ 1.00K$ 1.00K $ 1.00K 完全稀釋市值 $ 174.57K$ 174.57K $ 174.57K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kindra by virtuals 的目前市值為 $ 174.57K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.00K。KINDRA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 174.57K。