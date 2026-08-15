KindnessCoin 今日價格

KindnessCoin (KIND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 KIND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KIND。

KindnessCoin 目前市值在 $ 23,553 排名第 #-，流通供應量為 999.74M KIND。過去 24 小時內，KIND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04002559，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KIND 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 +20.53%。過去一天，總交易量達到 --。

KindnessCoin（KIND）市場資訊

市值 $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 總供應量 999,741,844.06813 999,741,844.06813 999,741,844.06813

KindnessCoin 的目前市值為 $ 23.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KIND 的流通量為 999.74M，總供應量是 999741844.06813，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.55K。