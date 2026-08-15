Kind Cat Token 今日價格

Kind Cat Token (KIND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.81%。目前 KIND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KIND。

Kind Cat Token 目前市值在 $ 227,548 排名第 #-，流通供應量為 932.84M KIND。過去 24 小時內，KIND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00305749，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KIND 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 +8.14%。過去一天，總交易量達到 $ 1.17K。

Kind Cat Token（KIND）市場資訊

市值 $ 227.55K$ 227.55K $ 227.55K 成交量（24H） $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K 完全稀釋市值 $ 227.55K$ 227.55K $ 227.55K 流通量 932.84M 932.84M 932.84M 總供應量 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046

Kind Cat Token 的目前市值為 $ 227.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.17K。KIND 的流通量為 932.84M，總供應量是 936457365.1872046，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 227.55K。