Kimchicoin 今日價格

Kimchicoin (KIMCHI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.55%。目前 KIMCHI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KIMCHI。

Kimchicoin 目前市值在 $ 41,547 排名第 #-，流通供應量為 999.84M KIMCHI。過去 24 小時內，KIMCHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00325235，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KIMCHI 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 -17.11%。過去一天，總交易量達到 --。

Kimchicoin（KIMCHI）市場資訊

市值 $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,841,939.7471076 999,841,939.7471076 999,841,939.7471076

Kimchicoin 的目前市值為 $ 41.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KIMCHI 的流通量為 999.84M，總供應量是 999841939.7471076，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.55K。