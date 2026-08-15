Kimchi Coin 今日價格

Kimchi Coin (KIMCHI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.05%。目前 KIMCHI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KIMCHI。

Kimchi Coin 目前市值在 $ 37,404 排名第 #-，流通供應量為 10.00T KIMCHI。過去 24 小時內，KIMCHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KIMCHI 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +0.71%。過去一天，總交易量達到 --。

Kimchi Coin（KIMCHI）市場資訊

市值 $ 37.40K$ 37.40K $ 37.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.40K$ 37.40K $ 37.40K 流通量 10.00T 10.00T 10.00T 總供應量 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

Kimchi Coin 的目前市值為 $ 37.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KIMCHI 的流通量為 10.00T，總供應量是 10000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.40K。