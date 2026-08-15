Kilroy was here 今日價格

Kilroy was here (KILROY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.55%。目前 KILROY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KILROY。

Kilroy was here 目前市值在 $ 201,210 排名第 #-，流通供應量為 980.63M KILROY。過去 24 小時內，KILROY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00141004，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KILROY 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 -21.44%。過去一天，總交易量達到 $ 4.47K。

Kilroy was here（KILROY）市場資訊

市值 $ 201.21K$ 201.21K $ 201.21K 成交量（24H） $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K 完全稀釋市值 $ 201.21K$ 201.21K $ 201.21K 流通量 980.63M 980.63M 980.63M 總供應量 980,625,535.014707 980,625,535.014707 980,625,535.014707

Kilroy was here 的目前市值為 $ 201.21K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.47K。KILROY 的流通量為 980.63M，總供應量是 980625535.014707，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 201.21K。