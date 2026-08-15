KILL BIG BEAUTIFUL BILL 今日價格

KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.59%。目前 KBBB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KBBB。

KILL BIG BEAUTIFUL BILL 目前市值在 $ 22,565 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M KBBB。過去 24 小時內，KBBB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.065428，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KBBB 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 -0.02%。過去一天，總交易量達到 --。

KILL BIG BEAUTIFUL BILL（KBBB）市場資訊

市值 $ 22.57K$ 22.57K $ 22.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.57K$ 22.57K $ 22.57K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,998,669.64 999,998,669.64 999,998,669.64

KILL BIG BEAUTIFUL BILL 的目前市值為 $ 22.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KBBB 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999998669.64，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.57K。