KIKICat（KIKI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.102855$ 0.102855 $ 0.102855 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -3.31% 漲跌幅（1D） -3.66% 漲跌幅（7D） -5.57% 漲跌幅（7D） -5.57%

KIKICat（KIKI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，KIKI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KIKI 的歷史最高價為 $ 0.102855，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KIKI 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.31%，過去 24 小時內變動為 -3.66%，過去 7 天內累計變動為 -5.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KIKICat（KIKI）市場資訊

市值 $ 201.13K$ 201.13K $ 201.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 201.13K$ 201.13K $ 201.13K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,962,030.084957 999,962,030.084957 999,962,030.084957

KIKICat 的目前市值為 $ 201.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KIKI 的流通量為 999.96M，總供應量是 999962030.084957，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 201.13K。