KiboShib 今日價格

KiboShib (KIBSHI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.47%。目前 KIBSHI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KIBSHI。

KiboShib 目前市值在 $ 1,719,910 排名第 #-，流通供應量為 1.00T KIBSHI。過去 24 小時內，KIBSHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KIBSHI 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +1.96%。過去一天，總交易量達到 --。

KiboShib（KIBSHI）市場資訊

市值 $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M 流通量 1.00T 1.00T 1.00T 總供應量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

KiboShib 的目前市值為 $ 1.72M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KIBSHI 的流通量為 1.00T，總供應量是 1000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.72M。