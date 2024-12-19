KI 價格 (XKI)
今天 KI (XKI) 的實時價格爲 0.00195933 USD。目前其市值爲 $ 1.13M USD。XKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.15K USD
- KI 當天價格變化爲 -14.86%
- 其循環供應量爲 576.63M USD
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今天內，KI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000342161631235297。
在過去30天內，KI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008139295。
在過去60天內，KI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010998126。
在過去90天內，KI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003482384734130983。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000342161631235297
|-14.86%
|30天
|$ -0.0008139295
|-41.54%
|60天
|$ -0.0010998126
|-56.13%
|90天
|$ -0.003482384734130983
|-63.99%
KI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.45%
-14.86%
-21.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.
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|1 XKI 兌換 AUD
A$0.0031153347
|1 XKI 兌換 GBP
￡0.0015478707
|1 XKI 兌換 EUR
€0.0018809568
|1 XKI 兌換 USD
$0.00195933
|1 XKI 兌換 MYR
RM0.008816985
|1 XKI 兌換 TRY
₺0.0687137031
|1 XKI 兌換 JPY
¥0.3072425373
|1 XKI 兌換 RUB
₽0.2027122818
|1 XKI 兌換 INR
₹0.166738983
|1 XKI 兌換 IDR
Rp32.1201587952
|1 XKI 兌換 PHP
₱0.1157768097
|1 XKI 兌換 EGP
￡E.0.0997886769
|1 XKI 兌換 BRL
R$0.0122458125
|1 XKI 兌換 CAD
C$0.0028018419
|1 XKI 兌換 BDT
৳0.2341595283
|1 XKI 兌換 NGN
₦3.047150016
|1 XKI 兌換 UAH
₴0.0822526734
|1 XKI 兌換 VES
Bs0.0979665
|1 XKI 兌換 PKR
Rs0.5453011323
|1 XKI 兌換 KZT
₸1.0279624845
|1 XKI 兌換 THB
฿0.0676752582
|1 XKI 兌換 TWD
NT$0.0639917178
|1 XKI 兌換 CHF
Fr0.0017438037
|1 XKI 兌換 HKD
HK$0.0152239941
|1 XKI 兌換 MAD
.د.م0.0196520799