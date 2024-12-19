KI 圖標

KI 價格 (XKI)

USD

KI (XKI) 實時價格圖表

$0.00195933
$0.00195933$0.00195933
-14.80%(1D)

今天 KI (XKI) 的價格

今天 KI (XKI) 的實時價格爲 0.00195933 USD。目前其市值爲 $ 1.13M USD。XKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.15K USD
- KI 當天價格變化爲 -14.86%
- 其循環供應量爲 576.63M USD

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KI (XKI) 價格表現 USD

今天內，KI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000342161631235297
在過去30天內，KI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008139295
在過去60天內，KI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010998126
在過去90天內，KI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003482384734130983

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000342161631235297-14.86%
30天$ -0.0008139295-41.54%
60天$ -0.0010998126-56.13%
90天$ -0.003482384734130983-63.99%

KI (XKI) 價格分析

KI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00182409
$ 0.00182409$ 0.00182409

$ 0.00232112
$ 0.00232112$ 0.00232112

$ 0.506661
$ 0.506661$ 0.506661

-0.45%

-14.86%

-21.92%

KI (XKI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 1.15K
$ 1.15K$ 1.15K

576.63M
576.63M 576.63M

什麼是KI (XKI)

Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.

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KI (XKI) 資源

官網

大家還在問：關於 KI (XKI) 的其他問題

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XKI 兌換爲當地貨幣

1 XKI 兌換 AUD
A$0.0031153347
1 XKI 兌換 GBP
0.0015478707
1 XKI 兌換 EUR
0.0018809568
1 XKI 兌換 USD
$0.00195933
1 XKI 兌換 MYR
RM0.008816985
1 XKI 兌換 TRY
0.0687137031
1 XKI 兌換 JPY
¥0.3072425373
1 XKI 兌換 RUB
0.2027122818
1 XKI 兌換 INR
0.166738983
1 XKI 兌換 IDR
Rp32.1201587952
1 XKI 兌換 PHP
0.1157768097
1 XKI 兌換 EGP
￡E.0.0997886769
1 XKI 兌換 BRL
R$0.0122458125
1 XKI 兌換 CAD
C$0.0028018419
1 XKI 兌換 BDT
0.2341595283
1 XKI 兌換 NGN
3.047150016
1 XKI 兌換 UAH
0.0822526734
1 XKI 兌換 VES
Bs0.0979665
1 XKI 兌換 PKR
Rs0.5453011323
1 XKI 兌換 KZT
1.0279624845
1 XKI 兌換 THB
฿0.0676752582
1 XKI 兌換 TWD
NT$0.0639917178
1 XKI 兌換 CHF
Fr0.0017438037
1 XKI 兌換 HKD
HK$0.0152239941
1 XKI 兌換 MAD
.د.م0.0196520799