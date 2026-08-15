Khorus 今日價格

Khorus (KHO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 KHO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KHO。

Khorus 目前市值在 $ 12,333.95 排名第 #-，流通供應量為 828.00M KHO。過去 24 小時內，KHO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00108917，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KHO 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 +6.96%。過去一天，總交易量達到 --。

Khorus（KHO）市場資訊

市值 $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K 流通量 828.00M 828.00M 828.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Khorus 的目前市值為 $ 12.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KHO 的流通量為 828.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.90K。