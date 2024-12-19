Keysians Network 圖標

Keysians Network 價格 (KEN)

USD

Keysians Network (KEN) 實時價格圖表

$0.517822
$0.517822$0.517822
-0.90%(1D)

今天 Keysians Network (KEN) 的價格

今天 Keysians Network (KEN) 的實時價格爲 0.517822 USD。目前其市值爲 $ 288.17K USD。KEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Keysians Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.56K USD
- Keysians Network 當天價格變化爲 -0.91%
- 其循環供應量爲 556.50K USD

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Keysians Network (KEN) 價格表現 USD

今天內，Keysians Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047579744559015
在過去30天內，Keysians Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0884978510
在過去60天內，Keysians Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1591547147
在過去90天內，Keysians Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.151114442621196

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0047579744559015-0.91%
30天$ +0.0884978510+17.09%
60天$ +0.1591547147+30.74%
90天$ +0.151114442621196+41.21%

Keysians Network (KEN) 價格分析

Keysians Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.508744
$ 0.508744$ 0.508744

$ 0.533423
$ 0.533423$ 0.533423

$ 15.21
$ 15.21$ 15.21

-1.66%

-0.91%

-1.18%

Keysians Network (KEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 288.17K
$ 288.17K$ 288.17K

$ 1.56K
$ 1.56K$ 1.56K

556.50K
556.50K 556.50K

什麼是Keysians Network (KEN)

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Keysians Network (KEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Keysians Network (KEN) 的其他問題

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KEN 兌換爲當地貨幣

1 KEN 兌換 AUD
A$0.82333698
1 KEN 兌換 GBP
0.40907938
1 KEN 兌換 EUR
0.49710912
1 KEN 兌換 USD
$0.517822
1 KEN 兌換 MYR
RM2.330199
1 KEN 兌換 TRY
18.17037398
1 KEN 兌換 JPY
¥81.6346383
1 KEN 兌換 RUB
53.853488
1 KEN 兌換 INR
44.0666522
1 KEN 兌換 IDR
Rp8,488.88388768
1 KEN 兌換 PHP
30.59292376
1 KEN 兌換 EGP
￡E.26.36749624
1 KEN 兌換 BRL
R$3.17942708
1 KEN 兌換 CAD
C$0.74048546
1 KEN 兌換 BDT
61.88490722
1 KEN 兌換 NGN
804.06882338
1 KEN 兌換 UAH
21.73816756
1 KEN 兌換 VES
Bs25.8911
1 KEN 兌換 PKR
Rs144.11504082
1 KEN 兌換 KZT
271.6753123
1 KEN 兌換 THB
฿17.9166412
1 KEN 兌換 TWD
NT$16.9068883
1 KEN 兌換 CHF
Fr0.46086158
1 KEN 兌換 HKD
HK$4.02347694
1 KEN 兌換 MAD
.د.م5.19375466