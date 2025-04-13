KeyOfLife 價格 (KOL)
今天 KeyOfLife (KOL) 的實時價格爲 0.398152 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KeyOfLife 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- KeyOfLife 當天價格變化爲 -23.87%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 KOL兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 KOL 價格信息的首選平台。
今天內，KeyOfLife 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1248406955730551。
在過去30天內，KeyOfLife 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1074734878。
在過去60天內，KeyOfLife 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2074385457。
在過去90天內，KeyOfLife 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.469163403464059。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1248406955730551
|-23.87%
|30天
|$ -0.1074734878
|-26.99%
|60天
|$ -0.2074385457
|-52.10%
|90天
|$ -0.469163403464059
|-54.09%
KeyOfLife 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-29.97%
-23.87%
-13.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The AI-powered Multichain Store Of Value token
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 KOL 兌換 VND
₫10,209.015432
|1 KOL 兌換 AUD
A$0.63306168
|1 KOL 兌換 GBP
￡0.30259552
|1 KOL 兌換 EUR
€0.35037376
|1 KOL 兌換 USD
$0.398152
|1 KOL 兌換 MYR
RM1.75983184
|1 KOL 兌換 TRY
₺15.09792384
|1 KOL 兌換 JPY
¥57.13879352
|1 KOL 兌換 RUB
₽33.11828336
|1 KOL 兌換 INR
₹34.22514592
|1 KOL 兌換 IDR
Rp6,635.86401232
|1 KOL 兌換 KRW
₩565.5550084
|1 KOL 兌換 PHP
₱22.76633136
|1 KOL 兌換 EGP
￡E.20.41723456
|1 KOL 兌換 BRL
R$2.33317072
|1 KOL 兌換 CAD
C$0.54944976
|1 KOL 兌換 BDT
৳48.27593
|1 KOL 兌換 NGN
₦632.99001264
|1 KOL 兌換 UAH
₴16.44765912
|1 KOL 兌換 VES
Bs28.268792
|1 KOL 兌換 PKR
Rs111.39894808
|1 KOL 兌換 KZT
₸205.33494944
|1 KOL 兌換 THB
฿13.32614744
|1 KOL 兌換 TWD
NT$12.88818024
|1 KOL 兌換 AED
د.إ1.46121784
|1 KOL 兌換 CHF
Fr0.32250312
|1 KOL 兌換 HKD
HK$3.085678
|1 KOL 兌換 MAD
.د.م3.69485056
|1 KOL 兌換 MXN
$8.0824856