KEVIN（KEVIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.78% 漲跌幅（1D） +1.24% 漲跌幅（7D） -23.88%

KEVIN（KEVIN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，KEVIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KEVIN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KEVIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.78%，過去 24 小時內變動為 +1.24%，過去 7 天內累計變動為 -23.88%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KEVIN（KEVIN）市場資訊

市值 $ 32.32K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 32.32K 流通量 970.67M 總供應量 970,667,016.8933665

KEVIN 的目前市值為 $ 32.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KEVIN 的流通量為 970.67M，總供應量是 970667016.8933665，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.32K。