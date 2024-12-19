Kenshi 價格 (KNS)
今天 Kenshi (KNS) 的實時價格爲 0.0279958 USD。目前其市值爲 $ 24.08M USD。KNS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kenshi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.30K USD
- Kenshi 當天價格變化爲 -1.56%
- 其循環供應量爲 860.00M USD
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今天內，Kenshi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00044602604658655。
在過去30天內，Kenshi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048656084。
在過去60天內，Kenshi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018140102。
在過去90天內，Kenshi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000764729863393707。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00044602604658655
|-1.56%
|30天
|$ -0.0048656084
|-17.37%
|60天
|$ +0.0018140102
|+6.48%
|90天
|$ -0.000764729863393707
|-2.65%
Kenshi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.00%
-1.56%
-23.23%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data.
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|1 KNS 兌換 AUD
A$0.044513322
|1 KNS 兌換 GBP
￡0.022116682
|1 KNS 兌換 EUR
€0.026875968
|1 KNS 兌換 USD
$0.0279958
|1 KNS 兌換 MYR
RM0.1259811
|1 KNS 兌換 TRY
₺0.981812706
|1 KNS 兌換 JPY
¥4.390021398
|1 KNS 兌換 RUB
₽2.896445468
|1 KNS 兌換 INR
₹2.38244258
|1 KNS 兌換 IDR
Rp458.947467552
|1 KNS 兌換 PHP
₱1.654271822
|1 KNS 兌換 EGP
￡E.1.425826094
|1 KNS 兌換 BRL
R$0.17497375
|1 KNS 兌換 CAD
C$0.040033994
|1 KNS 兌換 BDT
৳3.345778058
|1 KNS 兌換 NGN
₦43.53906816
|1 KNS 兌換 UAH
₴1.175263684
|1 KNS 兌換 VES
Bs1.39979
|1 KNS 兌換 PKR
Rs7.791511098
|1 KNS 兌換 KZT
₸14.68799647
|1 KNS 兌換 THB
฿0.966974932
|1 KNS 兌換 TWD
NT$0.914342828
|1 KNS 兌換 CHF
Fr0.024916262
|1 KNS 兌換 HKD
HK$0.217527366
|1 KNS 兌換 MAD
.د.م0.280797874