今天 Kelp Gain (AGETH) 的價格

今天 Kelp Gain (AGETH) 的實時價格爲 3,789.03 USD。目前其市值爲 $ 173.51M USD。AGETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Kelp Gain 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 534.39K USD

- Kelp Gain 當天價格變化爲 -1.55%

- 其循環供應量爲 45.79K USD

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