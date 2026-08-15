KellyClaude 今日價格

KellyClaude (KELLYCLAUDE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3,20%。目前 KELLYCLAUDE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KELLYCLAUDE。

KellyClaude 目前市值在 $ 802 175 排名第 #-，流通供應量為 99,93B KELLYCLAUDE。過去 24 小時內，KELLYCLAUDE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KELLYCLAUDE 在過去一小時內波動了 -0,57%，過去7 天內波動了 +74,28%。過去一天，總交易量達到 --。

KellyClaude（KELLYCLAUDE）市場資訊

市值 $ 802,18K$ 802,18K $ 802,18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 802,18K$ 802,18K $ 802,18K 流通量 99,93B 99,93B 99,93B 總供應量 99 928 832 786,1279 99 928 832 786,1279 99 928 832 786,1279

KellyClaude 的目前市值為 $ 802,18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KELLYCLAUDE 的流通量為 99,93B，總供應量是 99928832786.1279，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 802,18K。