kazonomics 今日價格

kazonomics (KAZONOMICS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.74%。目前 KAZONOMICS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KAZONOMICS。

kazonomics 目前市值在 $ 772,215 排名第 #-，流通供應量為 1.00B KAZONOMICS。過去 24 小時內，KAZONOMICS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.052015，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KAZONOMICS 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -4.03%。過去一天，總交易量達到 $ 271.11。

kazonomics（KAZONOMICS）市場資訊

市值 $ 772.22K$ 772.22K $ 772.22K 成交量（24H） $ 271.11$ 271.11 $ 271.11 完全稀釋市值 $ 772.22K$ 772.22K $ 772.22K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

kazonomics 的目前市值為 $ 772.22K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 271.11。KAZONOMICS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 772.22K。