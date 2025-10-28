Kavari（KAVR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00405396$ 0.00405396 $ 0.00405396 最低價 $ 0.00014783$ 0.00014783 $ 0.00014783 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -17.94% 漲跌幅（7D） -17.94%

Kavari（KAVR）目前實時價格為 $0.00014907。過去 24 小時內，KAVR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KAVR 的歷史最高價為 $ 0.00405396，歷史最低價為 $ 0.00014783。

從短期表現來看，KAVR 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -17.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kavari（KAVR）市場資訊

市值 $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K 流通量 65.00M 65.00M 65.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kavari 的目前市值為 $ 9.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KAVR 的流通量為 65.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.91K。