Kava Lend（HARD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00492479 24H最高價 $ 0.00536543 歷史最高 $ 2.97 最低價 $ 0.00206758 漲跌幅（1H） +0.62% 漲跌幅（1D） +6.84% 漲跌幅（7D） +60.08%

Kava Lend（HARD）目前實時價格為 $0.00533983。過去 24 小時內，HARD 的交易價格在 $ 0.00492479 至 $ 0.00536543 之間波動，市場活躍度顯著。HARD 的歷史最高價為 $ 2.97，歷史最低價為 $ 0.00206758。

從短期表現來看，HARD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.62%，過去 24 小時內變動為 +6.84%，過去 7 天內累計變動為 +60.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kava Lend（HARD）市場資訊

市值 $ 719.02K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.07M 流通量 134.79M 總供應量 200,000,000.0

Kava Lend 的目前市值為 $ 719.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HARD 的流通量為 134.79M，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。