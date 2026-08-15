Karura 今日價格

Karura (KAR) 今日實時價格為 $ 0.004899，過去 24 小時內變化了 1.25%。目前 KAR 兌 USD 的匯率為 $ 0.004899 每 KAR。

Karura 目前市值在 $ 571,712 排名第 #-，流通供應量為 116.67M KAR。過去 24 小時內，KAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.0049017（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 13.2，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KAR 在過去一小時內波動了 +0.21%，過去7 天內波動了 -5.15%。過去一天，總交易量達到 $ 2.85K。

Karura（KAR）市場資訊

市值 $ 571.71K$ 571.71K $ 571.71K 成交量（24H） $ 2.85K$ 2.85K $ 2.85K 完全稀釋市值 $ 784.06K$ 784.06K $ 784.06K 流通量 116.67M 116.67M 116.67M 總供應量 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Karura 的目前市值為 $ 571.71K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.85K。KAR 的流通量為 116.67M，總供應量是 160000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 784.06K。