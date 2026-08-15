Karrat 今日價格

Karrat (KARRAT) 今日實時價格為 $ 0.00231536，過去 24 小時內變化了 3.13%。目前 KARRAT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00231536 每 KARRAT。

Karrat 目前市值在 $ 2,023,701 排名第 #-，流通供應量為 874.03M KARRAT。過去 24 小時內，KARRAT 的交易價格在 $ 0.00230938（低點）和 $ 0.002472（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.26，而歷史最低價為 $ 0.00215009。

短期表現方面，KARRAT 在過去一小時內波動了 -0.62%，過去7 天內波動了 -0.21%。過去一天，總交易量達到 $ 17.59K。

Karrat（KARRAT）市場資訊

市值 $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M 成交量（24H） $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K 完全稀釋市值 $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M 流通量 874.03M 874.03M 874.03M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Karrat 的目前市值為 $ 2.02M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 17.59K。KARRAT 的流通量為 874.03M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.32M。