Karmacoin 今日價格

Karmacoin (KARMA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 KARMA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KARMA。

Karmacoin 目前市值在 $ 35,070 排名第 #-，流通供應量為 999.87M KARMA。過去 24 小時內，KARMA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01088971，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KARMA 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 -3.11%。過去一天，總交易量達到 --。

Karmacoin（KARMA）市場資訊

市值 $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K 流通量 999.87M 999.87M 999.87M 總供應量 999,866,113.08721 999,866,113.08721 999,866,113.08721

Karmacoin 的目前市值為 $ 35.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KARMA 的流通量為 999.87M，總供應量是 999866113.08721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.07K。