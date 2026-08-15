KARMA 今日價格

KARMA (KARMA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 KARMA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KARMA。

KARMA 目前市值在 $ 339,390 排名第 #-，流通供應量為 1.00B KARMA。過去 24 小時內，KARMA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02074913，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KARMA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 10.04。

KARMA（KARMA）市場資訊

市值 $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K 成交量（24H） $ 10.04$ 10.04 $ 10.04 完全稀釋市值 $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KARMA 的目前市值為 $ 339.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.04。KARMA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 339.39K。