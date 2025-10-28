KAREN ONCHAIN（KAREN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00000128$ 0.00000128 $ 0.00000128 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.71% 漲跌幅（1D） -1.76% 漲跌幅（7D） -1.00% 漲跌幅（7D） -1.00%

KAREN ONCHAIN（KAREN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，KAREN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KAREN 的歷史最高價為 $ 0.00000128，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KAREN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.71%，過去 24 小時內變動為 -1.76%，過去 7 天內累計變動為 -1.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KAREN ONCHAIN（KAREN）市場資訊

市值 $ 52.73K$ 52.73K $ 52.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K 流通量 93.96B 93.96B 93.96B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

KAREN ONCHAIN 的目前市值為 $ 52.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KAREN 的流通量為 93.96B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.11K。