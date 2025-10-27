KardiaChain（KAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.160205$ 0.160205 $ 0.160205 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -4.22% 漲跌幅（1D） +2.20% 漲跌幅（7D） -79.39% 漲跌幅（7D） -79.39%

KardiaChain（KAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，KAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KAI 的歷史最高價為 $ 0.160205，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.22%，過去 24 小時內變動為 +2.20%，過去 7 天內累計變動為 -79.39%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KardiaChain（KAI）市場資訊

市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 流通量 4.78B 4.78B 4.78B 總供應量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

KardiaChain 的目前市值為 $ 1.27M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KAI 的流通量為 4.78B，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.33M。