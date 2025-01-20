KaraStar UMY 圖標

KaraStar UMY 價格 (UMY)

USD

KaraStar UMY (UMY) 實時價格圖表

$0.00090386
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0.00%(1D)

今天 KaraStar UMY (UMY) 的價格

今天 KaraStar UMY (UMY) 的實時價格爲 0.00090542 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UMY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KaraStar UMY 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 363.42 USD
- KaraStar UMY 當天價格變化爲 -0.22%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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KaraStar UMY (UMY) 價格表現 USD

今天內，KaraStar UMY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，KaraStar UMY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000160052
在過去60天內，KaraStar UMY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001138692
在過去90天內，KaraStar UMY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001254723752735876

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.22%
30天$ +0.0000160052+1.77%
60天$ +0.0001138692+12.58%
90天$ +0.0001254723752735876+16.09%

KaraStar UMY (UMY) 價格分析

KaraStar UMY 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00087732
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$ 0.00091387
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$ 0.918506
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-0.70%

-0.22%

+2.34%

KaraStar UMY (UMY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 363.42
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什麼是KaraStar UMY (UMY)

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KaraStar UMY (UMY) 資源

官網

大家還在問：關於 KaraStar UMY (UMY) 的其他問題

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UMY 兌換爲當地貨幣

1 UMY 兌換 AUD
A$0.001448672
1 UMY 兌換 GBP
0.0007333902
1 UMY 兌換 EUR
0.0008782574
1 UMY 兌換 USD
$0.00090542
1 UMY 兌換 MYR
RM0.0040653358
1 UMY 兌換 TRY
0.0322148436
1 UMY 兌換 JPY
¥0.1413541704
1 UMY 兌換 RUB
0.0923437858
1 UMY 兌換 INR
0.078364101
1 UMY 兌換 IDR
Rp14.8429484448
1 UMY 兌換 PHP
0.0529761242
1 UMY 兌換 EGP
￡E.0.0455788428
1 UMY 兌換 BRL
R$0.0055049536
1 UMY 兌換 CAD
C$0.0013038048
1 UMY 兌換 BDT
0.1099994758
1 UMY 兌換 NGN
1.408109184
1 UMY 兌換 UAH
0.038118182
1 UMY 兌換 VES
Bs0.04889268
1 UMY 兌換 PKR
Rs0.2522681204
1 UMY 兌換 KZT
0.48032531
1 UMY 兌換 THB
฿0.031055906
1 UMY 兌換 TWD
NT$0.0296706134
1 UMY 兌換 CHF
Fr0.0008239322
1 UMY 兌換 HKD
HK$0.0070441676
1 UMY 兌換 MAD
.د.م0.0090904168