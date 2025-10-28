Kangarhold（KANGA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000632 $ 0.00000632 $ 0.00000632 24H最低價 $ 0.00000666 $ 0.00000666 $ 0.00000666 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000632$ 0.00000632 $ 0.00000632 24H最高價 $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 歷史最高 $ 0.00024252$ 0.00024252 $ 0.00024252 最低價 $ 0.00000548$ 0.00000548 $ 0.00000548 漲跌幅（1H） -0.60% 漲跌幅（1D） +3.72% 漲跌幅（7D） +8.43% 漲跌幅（7D） +8.43%

Kangarhold（KANGA）目前實時價格為 $0.00000662。過去 24 小時內，KANGA 的交易價格在 $ 0.00000632 至 $ 0.00000666 之間波動，市場活躍度顯著。KANGA 的歷史最高價為 $ 0.00024252，歷史最低價為 $ 0.00000548。

從短期表現來看，KANGA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.60%，過去 24 小時內變動為 +3.72%，過去 7 天內累計變動為 +8.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kangarhold（KANGA）市場資訊

市值 $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,988,623.181456 999,988,623.181456 999,988,623.181456

Kangarhold 的目前市值為 $ 6.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KANGA 的流通量為 999.99M，總供應量是 999988623.181456，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.62K。