Kanga Exchange 圖標

Kanga Exchange 價格 (KNG)

USD

Kanga Exchange (KNG) 實時價格圖表

$1.89
$1.89$1.89
-2.00%(1D)

今天 Kanga Exchange (KNG) 的價格

今天 Kanga Exchange (KNG) 的實時價格爲 1.89 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KNG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kanga Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 676.57K USD
- Kanga Exchange 當天價格變化爲 -1.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Kanga Exchange (KNG) 價格表現 USD

今天內，Kanga Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.033946654776041
在過去30天內，Kanga Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0458485650
在過去60天內，Kanga Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0600343380
在過去90天內，Kanga Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1126467094226543

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.033946654776041-1.76%
30天$ -0.0458485650-2.42%
60天$ -0.0600343380-3.17%
90天$ -0.1126467094226543-5.62%

Kanga Exchange (KNG) 價格分析

Kanga Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.88
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$ 1.93
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$ 10.32
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+0.66%

-1.76%

-4.49%

Kanga Exchange (KNG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 676.57K
$ 676.57K$ 676.57K

0.00
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什麼是Kanga Exchange (KNG)

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Kanga Exchange (KNG) 資源

官網

大家還在問：關於 Kanga Exchange (KNG) 的其他問題

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KNG 兌換爲當地貨幣

1 KNG 兌換 AUD
A$3.024
1 KNG 兌換 GBP
1.5309
1 KNG 兌換 EUR
1.8333
1 KNG 兌換 USD
$1.89
1 KNG 兌換 MYR
RM8.4861
1 KNG 兌換 TRY
67.2462
1 KNG 兌換 JPY
¥295.0668
1 KNG 兌換 RUB
192.7611
1 KNG 兌換 INR
163.5795
1 KNG 兌換 IDR
Rp30,983.6016
1 KNG 兌換 PHP
110.5839
1 KNG 兌換 EGP
￡E.95.1426
1 KNG 兌換 BRL
R$11.4912
1 KNG 兌換 CAD
C$2.7216
1 KNG 兌換 BDT
229.6161
1 KNG 兌換 NGN
2,939.328
1 KNG 兌換 UAH
79.569
1 KNG 兌換 VES
Bs102.06
1 KNG 兌換 PKR
Rs526.5918
1 KNG 兌換 KZT
1,002.645
1 KNG 兌換 THB
฿64.827
1 KNG 兌換 TWD
NT$61.9353
1 KNG 兌換 CHF
Fr1.7199
1 KNG 兌換 HKD
HK$14.7042
1 KNG 兌換 MAD
.د.م18.9756