Kanga Exchange 價格 (KNG)
今天 Kanga Exchange (KNG) 的實時價格爲 1.89 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KNG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kanga Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 676.57K USD
- Kanga Exchange 當天價格變化爲 -1.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Kanga Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.033946654776041。
在過去30天內，Kanga Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0458485650。
在過去60天內，Kanga Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0600343380。
在過去90天內，Kanga Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1126467094226543。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.033946654776041
|-1.76%
|30天
|$ -0.0458485650
|-2.42%
|60天
|$ -0.0600343380
|-3.17%
|90天
|$ -0.1126467094226543
|-5.62%
Kanga Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.66%
-1.76%
-4.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 KNG 兌換 AUD
A$3.024
|1 KNG 兌換 GBP
￡1.5309
|1 KNG 兌換 EUR
€1.8333
|1 KNG 兌換 USD
$1.89
|1 KNG 兌換 MYR
RM8.4861
|1 KNG 兌換 TRY
₺67.2462
|1 KNG 兌換 JPY
¥295.0668
|1 KNG 兌換 RUB
₽192.7611
|1 KNG 兌換 INR
₹163.5795
|1 KNG 兌換 IDR
Rp30,983.6016
|1 KNG 兌換 PHP
₱110.5839
|1 KNG 兌換 EGP
￡E.95.1426
|1 KNG 兌換 BRL
R$11.4912
|1 KNG 兌換 CAD
C$2.7216
|1 KNG 兌換 BDT
৳229.6161
|1 KNG 兌換 NGN
₦2,939.328
|1 KNG 兌換 UAH
₴79.569
|1 KNG 兌換 VES
Bs102.06
|1 KNG 兌換 PKR
Rs526.5918
|1 KNG 兌換 KZT
₸1,002.645
|1 KNG 兌換 THB
฿64.827
|1 KNG 兌換 TWD
NT$61.9353
|1 KNG 兌換 CHF
Fr1.7199
|1 KNG 兌換 HKD
HK$14.7042
|1 KNG 兌換 MAD
.د.م18.9756