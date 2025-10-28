Kamala Horris（KAMA）價格資訊 (USD)

Kamala Horris（KAMA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，KAMA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KAMA 的歷史最高價為 $ 0.03919388，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KAMA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.96%，過去 24 小時內變動為 +2.68%，過去 7 天內累計變動為 +1.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kamala Horris（KAMA）市場資訊

市值 $ 95.15K$ 95.15K $ 95.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 95.15K$ 95.15K $ 95.15K 流通量 995.56M 995.56M 995.56M 總供應量 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Kamala Horris 的目前市值為 $ 95.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KAMA 的流通量為 995.56M，總供應量是 995559218.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 95.15K。