KalyChain 圖標

KalyChain 價格 (KLC)

USD

KalyChain (KLC) 實時價格圖表

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今天 KalyChain (KLC) 的價格

今天 KalyChain (KLC) 的實時價格爲 0.00109088 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KLC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KalyChain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.34K USD
- KalyChain 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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KalyChain (KLC) 價格表現 USD

今天內，KalyChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，KalyChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002937136
在過去60天內，KalyChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004938251
在過去90天內，KalyChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001542679117773609

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0002937136-26.92%
60天$ -0.0004938251-45.26%
90天$ +0.0001542679117773609+16.47%

KalyChain (KLC) 價格分析

KalyChain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.150129
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KalyChain (KLC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 6.34K
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什麼是KalyChain (KLC)

A CRYPTO CURRENCY FOR THE REAL MARKET Kalycoin was created to enable fast and secure cross-border money transfers. KLC is the token that powers the Kalypay payment platform's rewards programme. It will also be used as a means of payment at partner merchants.

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KalyChain (KLC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 KalyChain (KLC) 的其他問題

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KLC 兌換爲當地貨幣

1 KLC 兌換 AUD
A$0.001745408
1 KLC 兌換 GBP
0.0008836128
1 KLC 兌換 EUR
0.0010581536
1 KLC 兌換 USD
$0.00109088
1 KLC 兌換 MYR
RM0.0048980512
1 KLC 兌換 TRY
0.0388135104
1 KLC 兌換 JPY
¥0.1703081856
1 KLC 兌換 RUB
0.1112588512
1 KLC 兌換 INR
0.094415664
1 KLC 兌換 IDR
Rp17.8832758272
1 KLC 兌換 PHP
0.0638273888
1 KLC 兌換 EGP
￡E.0.0549148992
1 KLC 兌換 BRL
R$0.0066325504
1 KLC 兌換 CAD
C$0.0015708672
1 KLC 兌換 BDT
0.1325310112
1 KLC 兌換 NGN
1.696536576
1 KLC 兌換 UAH
0.045926048
1 KLC 兌換 VES
Bs0.05890752
1 KLC 兌換 PKR
Rs0.3039409856
1 KLC 兌換 KZT
0.57871184
1 KLC 兌換 THB
฿0.037417184
1 KLC 兌換 TWD
NT$0.0357481376
1 KLC 兌換 CHF
Fr0.0009927008
1 KLC 兌換 HKD
HK$0.0084870464
1 KLC 兌換 MAD
.د.م0.0109524352