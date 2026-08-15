Kalshi PreStocks 今日價格

Kalshi PreStocks (KALSHI) 今日實時價格為 $ 732.77，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 KALSHI 兌 USD 的匯率為 $ 732.77 每 KALSHI。

Kalshi PreStocks 目前市值在 $ 961,389 排名第 #-，流通供應量為 1.31K KALSHI。過去 24 小時內，KALSHI 的交易價格在 $ 732.57（低點）和 $ 812.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 828.76，而歷史最低價為 $ 350.97。

短期表現方面，KALSHI 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +16.05%。過去一天，總交易量達到 $ 2.49K。

Kalshi PreStocks（KALSHI）市場資訊

市值 $ 961.39K$ 961.39K $ 961.39K 成交量（24H） $ 2.49K$ 2.49K $ 2.49K 完全稀釋市值 $ 961.39K$ 961.39K $ 961.39K 流通量 1.31K 1.31K 1.31K 總供應量 1,311.997405906 1,311.997405906 1,311.997405906

Kalshi PreStocks 的目前市值為 $ 961.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.49K。KALSHI 的流通量為 1.31K，總供應量是 1311.997405906，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 961.39K。