Kalijo 今日價格

Kalijo (SEED) 今日實時價格為 $ 0.01748645，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 SEED 兌 USD 的匯率為 $ 0.01748645 每 SEED。

Kalijo 目前市值在 $ 32,356 排名第 #-，流通供應量為 1.85M SEED。過去 24 小時內，SEED 的交易價格在 $ 0.01699981（低點）和 $ 0.01752026（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.45，而歷史最低價為 $ 0.01699981。

短期表現方面，SEED 在過去一小時內波動了 +0.77%，過去7 天內波動了 -1.88%。過去一天，總交易量達到 $ 1.46。

Kalijo（SEED）市場資訊

市值 $ 32.36K$ 32.36K $ 32.36K 成交量（24H） $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 完全稀釋市值 $ 105.76K$ 105.76K $ 105.76K 流通量 1.85M 1.85M 1.85M 總供應量 6,048,043.0 6,048,043.0 6,048,043.0

Kalijo 的目前市值為 $ 32.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.46。SEED 的流通量為 1.85M，總供應量是 6048043.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 105.76K。