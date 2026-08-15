買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Kaleido 目前實時價格為 3.81 USD。KALEIDO 市值為 17,566.9 USD。追蹤台灣的 KALEIDO 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Kaleido 目前實時價格為 3.81 USD。KALEIDO 市值為 17,566.9 USD。追蹤台灣的 KALEIDO 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 KALEIDO

KALEIDO 價格資訊

KALEIDO 介紹

KALEIDO 幣種官網

KALEIDO 代幣經濟

KALEIDO 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Kaleido 圖標

Kaleido 價格 (KALEIDO)

未上架

1 KALEIDO 兌換為 USD 的實時價格：

$3.71
$3.71$3.71
-0.06%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
Kaleido (KALEIDO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 12:27:38 (UTC+8)

Kaleido 今日價格

Kaleido (KALEIDO) 今日實時價格為 $ 3.81，過去 24 小時內變化了 3.44%。目前 KALEIDO 兌 USD 的匯率為 $ 3.81 每 KALEIDO。

Kaleido 目前市值在 $ 17,566.9 排名第 #-，流通供應量為 4.61K KALEIDO。過去 24 小時內，KALEIDO 的交易價格在 $ 3.72（低點）和 $ 3.96（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 204.97，而歷史最低價為 $ 3.72

短期表現方面，KALEIDO 在過去一小時內波動了 +1.94%，過去7 天內波動了 -26.35%。過去一天，總交易量達到 $ 400.67

Kaleido（KALEIDO）市場資訊

$ 17.57K
$ 17.57K$ 17.57K

$ 400.67
$ 400.67$ 400.67

$ 17.57K
$ 17.57K$ 17.57K

4.61K
4.61K 4.61K

4,613.489613461926
4,613.489613461926 4,613.489613461926

Kaleido 的目前市值為 $ 17.57K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 400.67。KALEIDO 的流通量為 4.61K，總供應量是 4613.489613461926，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.57K

Kaleido 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 3.72
$ 3.72$ 3.72
24H最低價
$ 3.96
$ 3.96$ 3.96
24H最高價

$ 3.72
$ 3.72$ 3.72

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

$ 204.97
$ 204.97$ 204.97

$ 3.72
$ 3.72$ 3.72

+1.94%

-3.44%

-26.35%

-26.35%

Kaleido（KALEIDO）價格歷史 USD

今天內，Kaleido 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.13568195095026292
在過去30天內，Kaleido 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，Kaleido 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Kaleido 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0020527744672227

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.13568195095026292-3.44%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ +0.0020527744672227+0.00%

Kaleido 的價格預測

Kaleido（KALEIDO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KALEIDO 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Kaleido (KALEIDO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Kaleido 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Kaleido 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Kaleido 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KALEIDO 2026–2027 年價格的預測。

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Kaleido (KALEIDO) 資源

官網

類別 :

Robinhood Ecosystem

關於 Kaleido

Kaleido 的當前價格是多少？

Kaleido 的價格為 NT$119.6144756577432000，今日變動幅度為 -3.44%。

KALEIDO 社群的增長速度如何？

目前持有者人數為 -- 人，這一數字的增加通常意味著採用率上升、社群擴大以及網絡參與度更為廣泛。

需求如何影響 Kaleido 的價格？

需求受到使用場景、市場狀況、投資者情緒以及其在 Robinhood Ecosystem 領域中角色的影響。需求升高時，高交易量期間價格走勢可能會加速。

今天 KALEIDO 的交易量是多少？

其交易量達到了 NT$--，顯示出積極參與和健康的市場流動性。

KALEIDO 與歷史表現相比如何？

其歷史最高價為 NT$6435.0076313825784000，歷史最低價為 NT$116.7889368626784000，這為過去的表現週期提供了參考背景。

有多少代幣正在流通？

目前有 4613.489613461926 個代幣在流通，這會影響其可用性、市值以及長期估值。

人們還問：關於Kaleido的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 12:27:38 (UTC+8)

Kaleido（KALEIDO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Kaleido 的更多資訊

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
門羅幣

門羅幣

XMR
以太幣

以太幣

ETH
Solana

Solana

SOL

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

$0.07037
$0.07037$0.07037

+270.36%

utility token

utility token

UTILITY

$0.004456
$0.004456$0.004456

-10.37%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00982
$0.00982$0.00982

-36.68%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2778
$0.2778$0.2778

-9.21%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.29278
$0.29278$0.29278

+2.62%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

$0.07037
$0.07037$0.07037

+270.36%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0000761
$0.0000761$0.0000761

+52.20%

Talus

Talus

US

$0.01691
$0.01691$0.01691

+19.84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00211
$0.00211$0.00211

+15.93%

Cap

Cap

CAP

$0.06772
$0.06772$0.06772

+13.09%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

聯準會喊「鷹」，ETF資金喊「買」？

聯準會喊「鷹」，ETF資金喊「買」？聯準會喊「鷹」，ETF資金喊「買」？

非農決戰前，1.72億ETF資金已經搶跑——是誘多還是真突破？