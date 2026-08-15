Kaleido 今日價格

Kaleido (KALEIDO) 今日實時價格為 $ 3.81，過去 24 小時內變化了 3.44%。目前 KALEIDO 兌 USD 的匯率為 $ 3.81 每 KALEIDO。

Kaleido 目前市值在 $ 17,566.9 排名第 #-，流通供應量為 4.61K KALEIDO。過去 24 小時內，KALEIDO 的交易價格在 $ 3.72（低點）和 $ 3.96（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 204.97，而歷史最低價為 $ 3.72。

短期表現方面，KALEIDO 在過去一小時內波動了 +1.94%，過去7 天內波動了 -26.35%。過去一天，總交易量達到 $ 400.67。

Kaleido（KALEIDO）市場資訊

市值 $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K 成交量（24H） $ 400.67$ 400.67 $ 400.67 完全稀釋市值 $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K 流通量 4.61K 4.61K 4.61K 總供應量 4,613.489613461926 4,613.489613461926 4,613.489613461926

Kaleido 的目前市值為 $ 17.57K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 400.67。KALEIDO 的流通量為 4.61K，總供應量是 4613.489613461926，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.57K。