Kai Ken（KAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2,35% 漲跌幅（1D） +1,51% 漲跌幅（7D） -8,82% 漲跌幅（7D） -8,82%

Kai Ken（KAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，KAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KAI 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +2,35%，過去 24 小時內變動為 +1,51%，過去 7 天內累計變動為 -8,82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kai Ken（KAI）市場資訊

市值 $ 498,25K$ 498,25K $ 498,25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 498,25K$ 498,25K $ 498,25K 流通量 420,69T 420,69T 420,69T 總供應量 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Kai Ken 的目前市值為 $ 498,25K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KAI 的流通量為 420,69T，總供應量是 420690000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 498,25K。