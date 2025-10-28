Kaboom（KABOOM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00266209 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.45% 漲跌幅（7D） +5.53%

Kaboom（KABOOM）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，KABOOM 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。KABOOM 的歷史最高價為 $ 0.00266209，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KABOOM 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.45%，過去 7 天內累計變動為 +5.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kaboom（KABOOM）市場資訊

市值 $ 8.93K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 8.93K 流通量 998.22M 總供應量 998,219,371.538305

Kaboom 的目前市值為 $ 8.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KABOOM 的流通量為 998.22M，總供應量是 998219371.538305，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.93K。