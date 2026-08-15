K9 Finance DAO 今日價格

K9 Finance DAO (KNINE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.77%。目前 KNINE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KNINE。

K9 Finance DAO 目前市值在 $ 265,669 排名第 #-，流通供應量為 701.99B KNINE。過去 24 小時內，KNINE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KNINE 在過去一小時內波動了 -1.63%，過去7 天內波動了 -2.04%。過去一天，總交易量達到 --。

K9 Finance DAO（KNINE）市場資訊

市值 $ 265.67K$ 265.67K $ 265.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 378.46K$ 378.46K $ 378.46K 流通量 701.99B 701.99B 701.99B 總供應量 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0

K9 Finance DAO 的目前市值為 $ 265.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KNINE 的流通量為 701.99B，總供應量是 999999999999.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 378.46K。