Juventus Fan Token 圖標

Juventus Fan Token 價格 (JUV)

USD

Juventus Fan Token (JUV) 實時價格圖表

$1.67
$1.67$1.67
-4.30%(1D)

今天 Juventus Fan Token (JUV) 的價格

今天 Juventus Fan Token (JUV) 的實時價格爲 1.67 USD。目前其市值爲 $ 12.72M USD。JUV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Juventus Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.44M USD
- Juventus Fan Token 當天價格變化爲 -4.31%
- 其循環供應量爲 7.63M USD

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Juventus Fan Token (JUV) 價格表現 USD

今天內，Juventus Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07523159417917
在過去30天內，Juventus Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0104565380
在過去60天內，Juventus Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1016113170
在過去90天內，Juventus Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0281722720693903

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.07523159417917-4.31%
30天$ +0.0104565380+0.63%
60天$ -0.1016113170-6.08%
90天$ +0.0281722720693903+1.72%

Juventus Fan Token (JUV) 價格分析

Juventus Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.58
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$ 1.76
$ 1.76$ 1.76

$ 37.83
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-0.29%

-4.31%

-9.53%

Juventus Fan Token (JUV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.72M
$ 12.72M$ 12.72M

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

7.63M
7.63M 7.63M

什麼是Juventus Fan Token (JUV)

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Juventus Fan Token (JUV) 資源

官網

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JUV 兌換爲當地貨幣

1 JUV 兌換 AUD
A$2.6553
1 JUV 兌換 GBP
1.3193
1 JUV 兌換 EUR
1.6032
1 JUV 兌換 USD
$1.67
1 JUV 兌換 MYR
RM7.515
1 JUV 兌換 TRY
58.5669
1 JUV 兌換 JPY
¥261.9061
1 JUV 兌換 RUB
172.7615
1 JUV 兌換 INR
142.1337
1 JUV 兌換 IDR
Rp27,377.0448
1 JUV 兌換 PHP
98.6803
1 JUV 兌換 EGP
￡E.85.1032
1 JUV 兌換 BRL
R$10.4041
1 JUV 兌換 CAD
C$2.3881
1 JUV 兌換 BDT
199.565
1 JUV 兌換 NGN
2,597.184
1 JUV 兌換 UAH
70.0899
1 JUV 兌換 VES
Bs83.5
1 JUV 兌換 PKR
Rs464.6608
1 JUV 兌換 KZT
872.9591
1 JUV 兌換 THB
฿57.6818
1 JUV 兌換 TWD
NT$54.5422
1 JUV 兌換 CHF
Fr1.4863
1 JUV 兌換 HKD
HK$12.9759
1 JUV 兌換 MAD
.د.م16.6666